Подросток из Ленобласти покатался на украденной машине и вернул ее обратно

Правоохранительные органы Лужского района Ленинградской области задержал девятиклассника, неправомерно завладевшего автомобилем.

Как стало известно GazetaSPb, все произошло в период с вечера 28 сентября до утра 29 сентября в деревне Ям-Тесово Лужского района. Владелец авто 1951 года рождения рассказал полиции, что принадлежащий ему «ВАЗ-21041» был похищен в указанный период. По словам мужчины, его автомобиль был припаркован на том же месте, где он его оставил, но не в том положении. Он добавил, что на крыле авто также появились царапины.

По подозрению в угоне местный участковый задержал 15-летнего подростка. Его изобличили в том, что в указанный период он угнал машину, покатался на ней по деревне и вернул на прежнее место.

По факту неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения возбуждено уголовное дело. Подросток подписал подписку о невыезде.

Ранее GazetaSPb сообщала, что у Муринского ручья подросток залез на дерево за дроном и застрял.