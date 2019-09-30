Автомобиль вылетел на тротуар и снес светофор возле Гостиного двора

Автомобиль вылетел на тротуар и снес светофор возле Гостиного двора
Вход в подземный переход. Фото: vk.com/spb_today

Ранним утром 30 сентября на Невском проспекте произошло ДТП с участием Volkswagen и BMW, в результате которого последний улетел на тротуар у Гостиного двора и снес светофор.

Авария на пересечении Невского и Думской произошла около пяти утра. Там столкнулись две иномарки Volkswagen и BMW, в результате ДТП BMW отлетела на тротуар, где наехала на опору дорожного знака. Об этом сообщает УГИБДД по городу.

Очевидцы рассказали, что BMW ехал с большой скоростью по крайне правой полосе, а водитель второй иномарки резко повернул направо из средней полосы. При маневре Volkswagen зацепил BMW, в результате чего последнего закрутило и «вынесло» на тротуар.

Иномарка снесла светофор и дорожный знак, после чего врезалась в ограждение подземного перехода.

Отмечается, что в результате аварии пострадавших нет.

Ранее GazetaSPb сообщала, что спуск на станцию «Гостиный двор» перекрыли дорожным знаком.

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