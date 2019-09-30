Спуск на станцию «Гостиный двор» перекрыли дорожным знаком

Спуск на станцию &#171;Гостиный двор&#187; перекрыли дорожным знаком
Вход в подземный переход. Фото: vk.com/spb_today

Спуск в подземный переход у станций метро «Гостиный двор» и «Невский проспект» в центре Петербурга заблокирован. Лестницу перекрыли дорожным знаком.

Упавший столб заметили утром местные жители. Горожане предположили, что знак оказался на земле после пьяной езды по Невскому проспекту ночью.

«Там BMW торчала мордой в плите и такси рядом, видел в 6 утра», — рассказал один из очевидцев в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте».

Успели ли дорожники убрать знак к началу утреннего «час-пика», неизвестно.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на пересечении улицы Коллонтай и проспекта Солидарности 29 сентября столкнулось несколько машин. Один из автомобилей выехал на тротуар и снес столб. Второй участник аварии потерял колесо. Движение на месте происшествия, по словам очевидцев, было затруднено.

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