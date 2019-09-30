МКБ вернет до 7% баллами за путешествия и покупки в аптеках и ресторанах

С 1 октября Московский кредитный банк (МКБ) меняет категории повышенного начисления за покупки для участников программы «МКБ Бонус». До конца года будут действовать пять категорий на выбор: кафе и рестораны, кроме операций с кодом MCC 5814 (фастфуд); такси и каршеринг; развлечения; спорттовары и салоны красоты. Для клиентов с пакетом услуг «Премиальный» доступна специальная категория путешествия(оплата авиа и ж/д — билетов дальнего следования, отелей, агентств путешествий и туроператоров), а также для держателей карт «Мудрость» доступна категория аптеки. Новые категории доступны к выбору с 17 сентября.

Держателям карт Московского кредитного банка доступна программа лояльности «МКБ Бонус», которая позволяет зарабатывать на ежедневных покупках. Для получения баллов необходимо подтвердить участие в мобильном или интернет-банке «МКБ Онлайн». Раз квартал клиентам доступен выбор категорий, за покупки в которых будет начисляться 5 или 7% баллами (в зависимости от категории карты) от суммы покупок. За все остальные расходные операции банк начислит 1% баллами. Клиент может возмещать баллы по ставке 1 балл = 1 рубль.

Кроме этого, в мобильном банке доступен раздел “Персональные предложения”, в котором каждому клиенту предоставляется индивидуальный кэшбэк до 25% за покупки у определённых партнеров. Например, это может быть кэшбэк за покупку парфюмерии или товаров для детей.

Узнать подробности о правилах и исключениях программы «МКБ Бонус» можно по ссылке.