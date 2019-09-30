На поддержку производительности труда выделено более 28 млн

Губернатор Северной столицы Александр Беглов подписал постановление, согласно которому 28 млн 875 тысяч рублей пойдут на развитие и поддержку производительности труда.

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» способствует росту производительности средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики минимум на 5 % каждый год. Санкт—Петербург является участником данной программы с 2019 года.

В рамках региональной ветки этого проекта, градоначальником подписан документ о выдаче субсидии размером более 28 млн рублей. Эти средства пойдут на консультантов, которые будут помогать в повышении производительности предприятий и внедрять образовательные площадки по бережливому производству.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о подведении итогов рабочей недели Александром Бегловым.