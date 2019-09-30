На Веденеева прорвало трубу в жилом доме

На Веденеева прорвало трубу в жилом доме
Очевидцы опубликовали видео с места прорыва. Фото: vk.com/spb_today

В Калининском районе Петербурга в одном из жилых домов прорвало трубу. Инцидент произошел сегодня, 30 сентября, на улице Веденеева в доме №4.

Со слов очевидцев, службы не торопились приехать к месту происшествия. На опубликованных кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что вода сильным потоком льется с кирпичного здания.

«В квартире все сырое. У соседей скорее всего тоже», — предположил пользователь.

Ранее в GazetaSPb сообщали о прорыве трубы в Приморском районе города. Вода заполонила проезжую часть, машины буквально плывут. Очевидцы опубликовали фотографии происходящего в одной из групп социальной сети «ВКонтакте».

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