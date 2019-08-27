В Приморском районе прорвало трубу

Проезжая часть поблизости ушла под воду – коммунальная авария случилась пару минут назад.

Об этом стало известно сегодня, 27 августа. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Лахта Онлайн». Люди пишут, что затопило перекрестов улиц Туристской и Оптиков. Они также делятся снимками, на которых видно, что автомобилям приходится чуть ли не переплывать участок дороги. Петербуржцы уверяют, что в Приморском районе рванула труба – сегодня у ГУП «ТЭК» там проходят гидравлические испытания, так что ничего удивительного. Как скоро будет ликвидирована авария пока не сообщалось, остается надеяться, что никто не пострадал.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что у станции метро «Приморская» прорвало трубу с кипятком. Судя по всему, причиной стали испытания сетей, которые проходили вчера и продолжаются в эту среду на Васильевском острове. У трубы был дефект, который дал о себе знать.