В Петербурге начался сезон охоты на полицейские машины

В понедельник, 30 сентября началась охота на личный и служебный транспорт полицейских.

Служебные собаки и сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) обследуют тонированные машины и проверяют документы у коллег.

В частности, сотрудники ведомства вместе с инспекторами ГИБДД патрулируют Литейный мост, Ушаковскую развязку, дежурят возле Смольного и Кантемировского моста, сообщает 78.ru сообщил со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что полицейская овчарка по кличке Атака помогла найти пропавшего 10-летнего мальчика. Ребенок ушел из квартира на площади Ленина и не вернулся. Собака обнаружила его в нескольких кварталах от дома.