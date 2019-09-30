Болельщика, ударившего ОМОНовца на «Газпром Арене», посадили на год

Болельщика, ударившего ОМОНовца на &#171;Газпром Арене&#187;, посадили на год
Мужчина признал вину. Фото: pixabay

Петроградский районный суд озвучил приговор петербуржцу, ударившему по лицу представителя власти.

Инцидент произошел 3 августа на «Газпром Арене». Командир батальона третьего оперативного батальона ОМОН ГУ ФСВНГ по городу и области попросил болельщика прекратить правонарушение, после чего получил удар в левую часть лица. Речь шла о мелком хулиганстве.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов, мужчина полностью признал вину. Теперь его ждет наказание в виде лишения свободы сроком на один год в колонии-поселении.

Ранее в GazetaSPb сообщали об аресте болельщика «Зенита». Мужчину обвинили в избиении бойца ОМОН. Все произошло в начале августа после матча «Зенита» с «Краснодаром».

"Зенит" новости спб омон
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Газель не пролезла между автобусом и иномаркой на путепроводе Автово
Иномарка сбила петербурженку, переходившую по «зебре» на Бадаева
Кавказцам, «бомбившим» банки в Петербурге дали от 11 лет строгого ...
Болельщика, ударившего ОМОНовца на «Газпром Арене», посадили на год
До конца 2019 года рубль может укрепиться по отношению к доллару
На Маршала Новикова сносят торговый павильон
Детские онкологи центра Блохина угрожают уволиться в полном составе
Стая цесарок переходила проезжую часть, соблюдая ПДД