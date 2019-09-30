Болельщика, ударившего ОМОНовца на «Газпром Арене», посадили на год

Петроградский районный суд озвучил приговор петербуржцу, ударившему по лицу представителя власти.

Инцидент произошел 3 августа на «Газпром Арене». Командир батальона третьего оперативного батальона ОМОН ГУ ФСВНГ по городу и области попросил болельщика прекратить правонарушение, после чего получил удар в левую часть лица. Речь шла о мелком хулиганстве.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов, мужчина полностью признал вину. Теперь его ждет наказание в виде лишения свободы сроком на один год в колонии-поселении.

Ранее в GazetaSPb сообщали об аресте болельщика «Зенита». Мужчину обвинили в избиении бойца ОМОН. Все произошло в начале августа после матча «Зенита» с «Краснодаром».