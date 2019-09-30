За год из петербургского метро вывели около тысячи попрошаек

Они различными способами просили деньги у наивных туристов и горожан.

Об этом стало известно сегодня, 30 сентября. Обо всем сообщил заместитель начальника службы транспортной безопасности ГУП «Петербургский метрополитен» Сергей Цветков, передает Neva Today. На данный момент за 2019 год из подземки вывели 890 попрошаек и музыкантов, которым петербуржцы и гости города давали деньги. Уточняется, что за порядком в метро следят специальные бригады, но порой они бессильны. Дело в том, что люди сами поощряют появление попрошаек – из-за чувства жалости они дают им деньги. Сотрудники метро просят всех быть бдительнее и не поощрять даже музыкантов, которых многие так любят.

Напоминаем, что год назад власти хотели ввести штраф для попрошаек, но пока что закон не одобрен.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что на Маяковского надругались над попрошайкой. Потерпевшая бродила по городу в целях попрошайничества, когда злоумышленник на Land Rover остановился около нее. Со слов женщины, он заманил ее в салон, где надругался.