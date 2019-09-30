Адмиралтейские верфи строят новый рыболовный траулер

Адмиралтейские верфи строят новый рыболовный траулер
Фото: пресс-служба губернатора и правительства ЛО

Его планируют спустить на воду в марте 2020 года.

Об этом стало известно сегодня, 30 сентября. Обо всем рассказали в пресс-службе АО «Адмиралтейские верфи». В честь начала строительства рыболовного траулера состоялась торжественная церемония – на ней присутствовали генеральный директор компании, а также заслуженные работники предприятия. Уточняется, что техническая готовность судна составляет 30%. На то, чтобы довели его до ума, есть меньше года времени.

Напоминаем, что на «Адмиралтейская верфь» также возвела два подобных траулера. Благодаря им можно не только ловить рыбу, но и сразу ее перерабатывать. Их строят для ООО «Русская рыбопромышленная компания».

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Норвегии затонул загоревшийся российский траулер. Основную опасность представляет угроза взрыва, поскольку на судне находилось двести тысяч литров дизельного топлива и, кроме того, цистерна, наполненная аммиаком. На данный момент также опасаются возможного загрязнения воды топливом.

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Адмиралтейские верфи строят новый рыболовный траулер
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