Мария Миронова стала мамой в 46 лет

Актриса родила малыша от своего молодого возлюбленного, которого долгое время скрывала от прессы.

Об этом стало известно 30 сентября. Хорошей новостью актриса Мария Миронова поделилась в Instagram-аккаунте. Она выложили изображение маленькой ножки и написала, что наконец «греческое чудо явилось в мир». Судя по всему, звезда не только отдыхала в Греции, но и предпочла рожать там же. Артистка все еще немногословна – подписчикам остается только гадать, какой пол малыша и как его (или ее?) решили назвать.

Под постом фанаты и коллеги рассыпались в комплиментах и приятных словах. Все желают ребенку счастья и здоровья, а Марии Мироновой пишут слова поздравлений.

Напоминаем, что артистка довольно долго скрывала свое замужество и беременность. Только пару недель назад она намекнула, что собирается рожать, а также потихоньку начала раскрывать личность любимого.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Сергей Лазарев год скрывал рождение дочери.