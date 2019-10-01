Выставка «Восточный джаз» откроется в Пушкинском музее 1 октября

На выставке намеренно будут представлены конфликтующие направления в искусстве.

На выставке намеренно будут представлены конфликтующие направления в искусстве.

Посетителя увидят более 30 уникальных среднеазиатских полотен и не менее двух сотен тканей послевоенной абстрактной живописи. Выставка «Восточный джаз» откроется 1 октября в главном здании Государственного музея изобразительных искусств им.

Пушкина (ГМИИ). Посетить ее можно будет вплоть до 15 ноября. Экспозиция соединит в себе среднеазиатское настроение и послевоенный абстракционизм.

Директор музея Марина Лошак на недавней пресс-конференции рассказала, что в рамках выставки организаторы пробуют осуществить «давний «баттл» между удивительными среднеазиатскими тканями и абстрактным искусством ХХ века.

Все экспонаты будут предоставлены музею коллекционерами: среднеазиатские работы входят в собрание коллекционера Александра Клячина, а памятники абстрактной живописи принадлежать швейцарскому коллекционеру Жану Клоду Гандюру.

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