Российские банки активно тестируют новый способ оплаты

Смартфоны заменят терминалы: теперь произвести оплату можно будет при помощи мобильного приложения.

Первым стал Сбербанк, сразу за ним Тинькофф, Промсвязьбанк и ВТБ – российские банки тестируют новый способ оплаты. Теперь рассчитаться с курьером или заплатить за ужин можно будет просто приложив бесконтактную банковскую карту к смартфону, но котором установлено специальное приложение.

По словам экспертов, продавцу нужно просто скачать приложение, указанное на сайте нужного банка на смартфон. А затем при оплате продавец должен ввести в приложении сумму платежа, а покупатель приложить к смартфону банковскую карту или любое устройство, поддерживающее одну из этих систем: Apple pay, Samsung Pay или Google Pay.

Специалисты также отметили, что особенно положительно инновация скажется на владельцах малого и среднего бизнеса: не придется выделять средства на покупку терминалов и их обслуживание.

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