Логотип Apple на iPhone сделают с подсветкой

Светящийся логотип может появиться на всех гаджетах Apple, где есть яблоко на задней крышке. Фото: unsplash

Светящийся логотип может появиться на всех гаджетах Apple, где есть яблоко на задней крышке. Фото: unsplash

Apple может сделать новые смартфоны компании со светодиодным логотипом, который ранее был на старых моделях MacBook.

С помощью подсвеченного яблока смартфон будет сообщать пользователям о сообщениях, пропущенных звонках и сообщениях. Американское ведомство по патентам и товарным знакам получило соответствующую заявку.

Пользователи в любой момент смогут поменять яркость подсветки и ее схему, которые зависят от типа уведомлений. Отмечается, что светящийся логотип может появиться на всех гаджетах Apple, на которых есть яблоко на задней крышке. В частности это ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны и часы.

Однако, компания не раз патентовала технологии, которые впоследствии не использовала в коммерческих целях.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в России упали цены на старые модели IPhone.