В Петербурге бывшего сотрудника наркополиции судят по делу о сбыте наркотиков

Недавно задержанного экс-полицейского теперь обвиняют в сбыте наркотических веществ.

Бывший сотрудник Управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Северной столицы подозревается в продаже наркотиков в сговоре с группой лиц.

Вместе с ним задержаны еще шестеро человек, а 38-летний мужчина, бывший наркополицейский, по версии следствия, был их главарем.

Также сообщается, что заказы преступники принимали по телефону. После этого делали «закладки» в разных местах. А затем снимали наличные средства при помощи банковских карт третьих лиц.

Сейчас известно, что во время обысков у банды изъяли большую партию наркотиков, а общая прибыль за весь период продажи оценивается в более чем 14 миллионов рублей.

Ранее GazetaSPB сообщила о начале работы электронных виз для въезда в Петербург.