Граждане стран Прибалтики смогут посетить Петербург по электронной визе

С 1 октября жители более 50 стран смогут получить бесплатный документ для путешествий по Ленинградской области и Северной столицы.

Наступает октябрь, а это значит, что начнут действовать новые правила для получения виз. Уточняется, что жители Прибалтики и еще 51 страны могут уже завтра, 1 числа, оформить электронную визу абсолютно бесплатно. Для этого надо перейти на специальный сайт МИД РФ, заполнить анкету и ждать. Ведомство уверяет, что будет принимать решение в течение четырех рабочих дней, но вполне возможно, что быстрее.

Известно, что такой документ можно получить на восемь дней – виза будет действовать 30 дней. Пока что по ним разрешают въезжать через следующие пункты пропуска: аэропорт Пулково, в морских Высоцк, Большой порт Санкт-Петербурга и Пассажирский порт Санкт-Петербурга, Ивангород, Торфяновка, Брусничное, Светогорск.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что МИД опубликовало инструкцию для въезда в Петербург по электронной визе.