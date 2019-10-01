Главу коломенского УИК №11 уволили после скандальных выборов

Возглавляющая избирательный участок МО «Коломна» Елена Архипова отстранена от должности по решению ТИК №1 от 18 сентября этого года.

После прошедших выборов в интернете была распространена запись телефонного разговора Архиповой с членом территориальной избирательной комиссии №1. В ходе общения глава участка возмущалась, что начальство на протяжении чрезмерно длительного времени согласовывает результаты выборов, а также «не дает отмашки» членам избиркома.

Спустя некоторое время Елена Архипова подала заявление об увольнении с этой должности, которое в ТИК №1 удовлетворили 18 сентября 2019 года.

Напомним, что на данный момент результаты прошедших муниципальных выборов в округе «Коломна», как и некоторых других МО, оспариваются в судебном порядке.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что главой МО «Литейный» стал Арсений Афиногенов, помощник одного из руководителей партии «Яблоко» Бориса Вишневского.