Эксперимент на кроликах объяснил происхождение женского оргазма

В ходе эксперимента было доказано, что природа женского оргазма уходит корнями в биологический процесс, связанный со стимуляцией выхода яйцеклетки во время спаривания.

Несмотря на то, что на сегодняшний день оргазм никак не связан с репродуктивной функцией, ранее он, вероятно, способствовал продолжению рода. Такие выводы опубликованы американскими учеными в научном издании Proceedings of the National Academy of Sciences.

На данный момент оргазм по-прежнему способствует овуляции среди верблюдов, кошек и кроликов. Репродуктивные механизмы человека и человекообразных обезьян устроены иначе. Ученые решили проверить происхождение оргазма, применив антидепрессанты. Поскольку препарат флоуксетин негативно влияет на женский оргазм, его решили давать кроликам, чтобы проверить, связано ли достижение оргазма животных с овуляцией. Эксперимент показал, что овуляции после приема препарата уменьшились на 30%.

Это свидетельствует о происхождении сегодняшнего оргазма у людей и обезьян от более раннего, неразрывно связанного с процессом овуляции.

Ранее GazetaSPb писала о том, что ученые рассказали о необходимой диете для беременных, чтобы ребенок родился умным.