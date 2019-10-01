Ученые рассказали, чем питаться во время беременности, чтобы ребенок был умным

Вред от калорийной диеты ученые не обнаружили. Фото: pixabay

Вред от калорийной диеты ученые не обнаружили. Фото: pixabay

Американские ученые рассказали о связи между едой, употребляемой во время беременности, и умственными способностями ребенка.

Специалисты из США проводили эксперимент не на людях, а на мышах. Грызунов «посадили» на определенную диету: их кормили калорийной едой с большим содержанием жиров.

Как сообщает Aging Cell, в результате исследования выяснилось, что навыки потомства мышат действительно оказались выше, чем у контрольной группы. Грызуны лучше ориентировались в пространстве и быстрее поддавались обучению.

Негативных последствий от такой диеты сотрудники не обнаружили.

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