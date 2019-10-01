Шнуров споет в опере в Мариинском театре

Уже сегодня Шнуров выйдет в непривычном зрителю амплуа на сцену петербургского оперного театра. Фото: https://vk.com/mariinskytheatre

Уже сегодня Шнуров выйдет в непривычном зрителю амплуа на сцену петербургского оперного театра. Фото: https://vk.com/mariinskytheatre

Основатель группировки «Ленинград» задействован сразу в двух оперных спектаклях Мариинского театра.

О том, что певец выступит на сцене Мариинки сообщили в официальном сообществе театра «Вконтакте». Одна из его ролей — Бенвенуто Челлини, итальянский скульптор, живописец, музыкант и ювелир, деятель эпохи Ренессанса. Шнурову досталась главная роль в одноименной опере французского композитора Гектора Берлиоза.

Также, артист примет участие в другой постановке, симфонической сказке «Петя и волк» Сергея Прокофьева.

Сегодня, 1 октября, Шнуров тоже появится на сцене театра в роли чтеца в «Путеводителе по оркестру для молодежи» Бенджамина Бриттена.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о реакции Сергея Шнурова на запрет МЧС курить и жарить шашлыки на балконах, а также в гостиницах и общежитиях.