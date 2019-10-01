В Петербурге миновала угроза наводнения

Дамбу, которую закрыли утром, решили открыть. Тем временем в городе идет дождь и дует сильный ветер.

Об этом стало известно сегодня, 1 октября. Обо всем сообщили в пресс-службе МЧС Санкт-Петербурга. Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру наконец восстановили – дамбу открыли ближе к семи часам вечера.

Напоминаем, что спасатели объявили штормовое предупреждение еще в понедельник. Они предупредили горожан о непогоде, а также заявили, что затворы комплекса защитных сооружений планируют закрывать. К девяти утра уровень воды в Финском заливе поднялся на более чем 90 сантиметров. На данный момент угроза наводнения миновала.

Но сильный ветер и дождь пока не покинули Санкт-Петербург. Сотрудники МЧС 18 раз выезжали на места, чтобы устранить угрозы и случаи падения деревьев.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что сады и парки в Петербурге будут закрыты на время шторма. Отмечается, что для ликвидации возможных последствий шторма создаются аварийные бригады.