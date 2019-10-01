В Петербурге вернут «мигрантский» НДФЛ в бюджет

В Петербурге вернут &#171;мигрантский&#187; НДФЛ в бюджет
Мигранты перестанут обращаться к посредникам. Фото: pixabay.com

Для этого всем иностранцам раздадут QR-код, которые позволят быстро и без проблем заплатить фиксированный НДФЛ.

Об этом стало известно сегодня, 1 октября. Обо всем сообщает издание «Фонтанка». О проблеме задумались сотрудники Ленрезерва. Юристы считают, что необходимо разработать программное обеспечение, которое позволит раздавать трудовым мигрантам специальные коды. При помощи них иностранцы смогут самостоятельно оплачивать НДФЛ – сейчас же многим приходится обращаться за помощью к посредникам, так как не знают русский язык или боятся ошибиться. В итоге часто попадают на мошенников, которые выдают им липовые чеки, а все деньги забирают себе. Как итог – в бюджете нет денег, а обманутый мигрант приносит, сам того не подозревая, липовые бумаги в миграционную службу.

QR-коды будут дублировать на телефон – иностранцу будет достаточно поднести его к банкомату и положить деньги. Подлинность чека легко проверить, просто наведя на него камеру.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Министерство финансов ужесточит налогообложение богатых.

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В Петербурге вернут «мигрантский» НДФЛ в бюджет
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