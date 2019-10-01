В Горизбиркоме отклонили две жалобы о нарушениях в переписанных протоколах

Напоминаем, что муниципальные выборы, итоги которых все еще не до конца известны, проводились в Петербурге 8 сентября. Фото: Мойка78/Вероника Перминова

Напоминаем, что муниципальные выборы, итоги которых все еще не до конца известны, проводились в Петербурге 8 сентября. Фото: Мойка78/Вероника Перминова

В ГИК это объяснили тем, что не хотели бы вновь развивать обсуждение фальсификаций на муниципальных выборах.

Жалобы двух участников избирательных комиссий, Полины Шершенковой и Киры Коваленко, рассмотрели сегодня, 1 октября на заседании Горизбиркома Петербурга. Обе женщины составили заявления о том, что их уведомления о переписанных протоколах в ТИК №1 оставили без рассмотрения.

Однако в ГИК решили не раздувать эту ситуацию и отказались рассматривать поступившие жалобы.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала, что главу избирательного участка №11 в муниципальном округе «Коломна» Елену Архипову отстранили от должности по заявлению, которое она написала. Намерение уволиться глава УИК выразила после распространения в Сети её разговора, в котором женщина выразила недовольство работой начальства и длительным временем подведения итогов выборов.