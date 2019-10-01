Под Петербургом случился сбой в движении электричек

Причиной стал обрыв сети из-за непогоды, которая бушует в городе и регионе.

Об этом стало известно сегодня, 1 октября. Обо всем сообщили в пресс-службе ОЖД. На задержку поездов пожаловались очевидцы в социальных сетях. Они писали, что все началось примерно в семь часов вечера. Петербуржы и ленинградцы рассказали, что всему причиной стал обрыв электросети. Непогода вмешалась в расписание Балтийского вокзала – пассажирам приходится ждать, но движение уже восстановлено.

«С опозданием около часа следуют поезда: 6364 сообщением Гатчина – Санкт-Петербург и 6361 Санкт-Петербург — Гатчина»,

— добавили в ОЖД.

Напоминаем, что месяц начался с сильного ветра, дождя и штормовых предупреждений.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге миновала угроза наводнения. Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру наконец восстановили – дамбу открыли ближе к семи часам вечера.