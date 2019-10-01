В Сети показали последствия урагана «Мортимер» в Петербурге

Сильный ветер повалил деревья и столбы. Кажется, никто не пострадал.

Видеозапись появилась в социальной сети во вторник, 1 октября. На нем видны последствия урагана – деревья лежат прямо на проезжей части, столбы тоже «прилегли». В некоторых районах Северной столицы прошел град – очевидцы делились фотографиями пугающего зрелища. Погода выдалась некомфортной – помимо ветра в город пришли дожди.

Видео: https://vk.com/pitereshaet

Напоминаем, что ураган также прошелся по Западной и Центральной Европе. В Берлине из-за него погиб мужчина, а в Чехии двадцать тысяч домов остались без света. В Санкт-Петербург все обошлось с меньшими потерями.

К слову, ураган «Дориан», прошедший на Багамских островах, унес жизни 20 человек. Так что во время штормовых предупреждений лучше оставаться дома.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что из-за шторма уровень воды в Финском заливе поднялся на 1 метр. Нагрянувший с севера шторм принес с собой ливни, порывистый ветер и большую волну, что также поспособствовало поднятию уровня воды.