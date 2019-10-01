Смольный избавился от семи нелегальный стоянок в Петербурге

Власти освободили 30 тысяч квадратных метров городской земли.

Об этом стало известно сегодня, 2 октября. Обо всем рассказали в комитете по контролю за имуществом Санкт-Петербурга. Сотрудники ведомства отправились с рейдом по городу, чтобы разобраться с недобросовестными предпринимателями, которые пользуются землей без разрешения.

Две парковки они нашли на проспекте Энтузиастов. Их владельцы огородили стоянки забором, установили шлагбаум, пункты охраны и металлические ворота. У компании было разрешение на пользование территорией, но оно было расторгнуто около полугода назад.

Бизнес также прикрыли на улице Доблести, улице Партизана Германа, на Октябрьской набережной. Пострадали не только городские парковки, но и находящиеся в Станционном поселке.

Помимо того, что предприниматели остались без источника дохода, им предстоит выплатить штраф.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что ККИ выселил шиномонтаж с Фучика.