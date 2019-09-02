ККИ выселил шиномонтаж с Фучика

ККИ выселил шиномонтаж с Фучика
Шиномонтаж покидает территорию на Фучика. Фото: ККИ

Во Фрунзенском районе Петербурга 2 сентября сносят шиномонтаж на улице Фучика. Земельный участок был занят незаконно.

Сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) обнаружили на улице Фучика два пункта шиномонтажа площадью 15 и 24 кв. метра, стеллаж для хранения шин, два тента в 50 и 166 кв. метров. Сама территория огорожена забором с автоматическими воротами.

Земельный участок, как уточнили в ККИ, используется без правовых основания. Общая площадь занятой территории составляет более 300 кв. метров.

Землепользователям предложили добровольно освободить участок. Однако в установленный срок меры приняты не были. В понедельник, 2 сентября, сотрудники ККИ пришли для того, чтобы провести мероприятия по освобождению земли.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что сотрудники ККИ выселили продуктовый магазин из помещения на Хасанской улице.

ККИ новости спб фрунзенский район фучика шиномонтаж
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
ККИ выселил шиномонтаж с Фучика
ДТП на Лесном проспекте прервало движение трамваев
Пятилетняя жительница Подмосковья в течение года ходила с ржавым шурупом в носу
Пожар в серверной офисного центра «Эврика» потушили
Рекламу на квитанциях «Петроэлектросбыта» признали законной
В Петербурге появятся два новых железнодорожных маршрута
В Петербурге до аэропорта Пулково запустят водородный трамвай
Трамваи №10 и №23 вернулись на Среднеохтинский проспект