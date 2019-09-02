ККИ выселил шиномонтаж с Фучика

Во Фрунзенском районе Петербурга 2 сентября сносят шиномонтаж на улице Фучика. Земельный участок был занят незаконно.

Сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) обнаружили на улице Фучика два пункта шиномонтажа площадью 15 и 24 кв. метра, стеллаж для хранения шин, два тента в 50 и 166 кв. метров. Сама территория огорожена забором с автоматическими воротами.

Земельный участок, как уточнили в ККИ, используется без правовых основания. Общая площадь занятой территории составляет более 300 кв. метров.

Землепользователям предложили добровольно освободить участок. Однако в установленный срок меры приняты не были. В понедельник, 2 сентября, сотрудники ККИ пришли для того, чтобы провести мероприятия по освобождению земли.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что сотрудники ККИ выселили продуктовый магазин из помещения на Хасанской улице.