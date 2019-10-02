В России втрое сократился срок трудового стажа для получения гражданства

В России втрое сократился срок трудового стажа для получения гражданства
Заграничным специалистам потребуется проработать в России всего год для получения гражданства. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

В России вступил в силу указ, согласно которому высококвалифицированные иностранные специалисты смогут получить российское гражданство за один год трудового стажа.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал соответствующий указ о сокращении срока получения гражданства для иностранных специалистов 19 сентября. Теперь, со 2 октября, заграничным специалистам потребуется проработать в России всего год для получения гражданства. Ранее этот срок был в три раза больше.

Речь идет именно об иностранных гражданах, являющихся высококвалифицированными специалистами и работающих на должности, включенной в официальный перечень, составленный властями.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в РФ изменился список документов для трудоустройства. В новом варианте будут доступны все необходимые данные владельца. Его форму ведомство утвердило в еще в июне.

гражданство иностранцы работа россия трудовой стаж
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Астролог из «Давай поженимся!» прокомментировала обвинения в ...
Ученые назвали признаки проблем с сердцем у женщин
В России втрое сократился срок трудового стажа для получения гражданства
Современные технологии будут использовать при строительстве трасс в Ленобласти
Спасение котенка остановило движение на эстакаде. Москвичи встали в пробку
В Калининградском зоопарке возмущался детеныш муравьеда
ВОЗ: россияне стали дольше жить
На Рабочей по непонятной причине вспыхнул Jaguar