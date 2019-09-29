В РФ изменился список документов для трудоустройства

В РФ изменился список документов для трудоустройства
В России действуют электронные СНИЛС. Фото: flickr.com

Теперь работодателю можно будет предъявить электронную версию СНИЛС из Пенсионного фонда России (ПФР). 29 сентября вступило в силу соответствующее постановление.

В новом варианте будут доступны все необходимые данные владельца. Его форму ведомство утвердило в еще в июне.

Как сообщили на официальном сайте правительства, электронный документ можно получить в в отделениях ПФР и МФЦ, либо онлайн, через личный кабинет на сайте ПФР или портале госуслуг.

Бумажные СНИЛС продолжают действовать. Однако их выдача в стране прекратилась еще в апреле.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что ПФР решил отказаться от выдачи страховых свидетельств. Все необходимые услуги можно будет получить с помощью электронного носителя.

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В РФ изменился список документов для трудоустройства
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