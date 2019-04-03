В России прекратили выдавать бумажные СНИЛС

Пенсионный фонд решил отказаться от выдачи страховых свидетельств обязательного пенсионного страхования в бумажном формате.

С 3 апреля 2019 года страховые свидетельства с указанием номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) можно будет получить исключительно в электронном виде, сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда РФ.

Отмечается, что все необходимые услуги граждане смогут получить при помощи электронного СНИЛС. Владельцам бумажного экземпляра не нужно будет обменивать документ — страховое свидетельство старого образца будет действительно на территории России.

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, в ГИБДД назвали сроки введения электронных водительских прав.

В ГИББД полагают, что электронные водительские удостоверения повлияют на ситуацию с поддельными правами. Кроме того, электронные базы данных будут использоваться для того, чтобы осуществлять контроль за водителями такси, а также техническим состоянием их транспортных средств.