Число курящих россиянок растет вопреки антитабачной кампании

В Минздраве заявляют, что антитабачные законы не повлияли на количество курящих женщин в России. При этом отмечается, что мужчины начали курить меньше.

Замдиректора по научной и аналитической работе Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Минздрава РФ Анна Концевая рассказала, что антитабачная компания не помогла снизить количество курящих россиянок.

По словам эксперта, в стране довольно хорошее антитабачное законодательство, которое приводится в пример среди стран мира, однако оно работает только на мужчин, а на женщин никак не влияет. Концевая уточнила, что в Минздраве не могут объяснить подобную статистику.

Ранее GazetaSPb сообщала, что скандальный «закон о курении на балконах» вступил в силу. Отметим, что штраф за нарушение составит до 3 тыс. руб., в случае если оно привело к пожару — до 5 тыс. руб.