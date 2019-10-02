Восемь раз судимый вор не удержался от кражи кошелька итальянского туриста

Злоумышленника задержали, однако изъять похищенное уже не удалось. Фото: Google View

Злоумышленника задержали, однако изъять похищенное уже не удалось. Фото: Google View

Похититель оставил без кошелька туриста из Италии. После задержания выяснилось, что вор представал перед судом восемь раз.

Происшествие случилось 13 сентября. 81-летний житель Италии прибыл в Петербург в качестве туриста. Находясь в продуктовом магазине на Колокольной улице, путешественник лишился портмоне, в котором были банковские карты и 37 тысяч рублей наличными. Потерпевший написал заявление в полицию, но был вынужден уехать 20 сентября.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать злоумышленника. Им оказался безработный житель Северной столицы 34 лет. Он уже был судим восемь раз за кражи, совершенные в Москве и Петербурге.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о задержании 33-летнего бензинового вора в городе Всеволожск Ленинградской области.