Восемь раз судимый вор не удержался от кражи кошелька итальянского туриста

Восемь раз судимый вор не удержался от кражи кошелька итальянского туриста
Злоумышленника задержали, однако изъять похищенное уже не удалось. Фото: Google View

Похититель оставил без кошелька туриста из Италии. После задержания выяснилось, что вор представал перед судом восемь раз.

Происшествие случилось 13 сентября. 81-летний житель Италии прибыл в Петербург в качестве туриста. Находясь в продуктовом магазине на Колокольной улице, путешественник лишился портмоне, в котором были банковские карты и 37 тысяч рублей наличными. Потерпевший написал заявление в полицию, но был вынужден уехать 20 сентября.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать злоумышленника. Им оказался безработный житель Северной столицы 34 лет. Он уже был судим восемь раз за кражи, совершенные в Москве и Петербурге.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о задержании 33-летнего бензинового вора в городе Всеволожск Ленинградской области.

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