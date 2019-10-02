У полицейских в Башкирии в праздник отберут оружие и машины

Полицейских в Башкирии в праздник оставят без машин и оружия. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Полицейских в Башкирии в праздник оставят без машин и оружия. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Башкирии полицейским ограничат выдачу табельного оружия и служебных автомобилей в День уголовного розыска. Регион таким образом, похоже, пытается минимизировать ущерб от буйного празднования.

Об инициативе сообщил проект «Омбудсмен полиции», опубликовав указания врио заместителя Министерства внутренних дел Башкирии Андрея Москвитина.

Лишить оружия и транспорта сотрудников уголовного розыска хотят с 4 по 5 октября. Исключение территориальные ОВД сделают для дежурных полицейских.

Для того, чтобы избежать «чрезвычайных происшествий», также предлагается усилить контроль за служебной дисциплиной.

Сами полицейские меры эти считают излишними. Как отметил руководитель проекта «Омбудсмен полиции», бывший полицейский, майор полиции в отставке Владимир Воронцов в разговоре с корреспондентом Gazeta.SPb, инициатива лишь дискредитирует руководителей.

«Я считаю эту меру чрезмерно избыточной и крайней. Предполагается, что сотрудники полиции — адекватные люди, которые проходят регулярно психологов, психиатров, как при поступлении на службу, так и во время её прохождения ежегодно. И тот факт, что в связи с празднованием от полицейских прячут оружие и служебный транспорт, говорит лишь о том, что руководство не доверяет своим сотрудника, не считает их адекватными и не верит в компетентность врачей-психиатров и психологов. Мера эта, скорее, дискредитирует руководителя», — отметил он.

Внедрять инициативу в других городах России также не стоит, подчеркнул экс-полицейский.

День работников уголовного розыска ежегодно отмечают в России 5 октября. Именно в этот день в 1918 году было создано Центральное управление уголовного розыска.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге начался рейд по осмотру личного и служебного транспорта полицейских. Служебные собаки и сотрудник ФСБ обследуют тонированные машины и проверяют документы у коллег.