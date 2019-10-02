Петербуржец в течение двух месяцев воровал деньги у жены

Петербуржец в течение двух месяцев воровал деньги у жены
Нарушителя отпустили под подписку о невыезде. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

О планомерном воровстве сообщила правоохранительным органам жена нарушителя. Она обратилась за помощью полицейских 1 октября.

По словам женщины, с июля 2019 года муж похитил у нее деньги на сумму почти три тысячи рублей. Супруг регулярно похищал денежные средства прямо в квартире. Отреагировав на заявление, полиция прибыла по месту жительства злоумышленника и задержала его.

Супруг заявительницы оказался безработным жителем Петербурга 47 лет. Кроме того, он неоднократно привлекался к суду. На данный момент похититель находится под подпиской о невыезде. В его отношении возбуждено три уголовных дела по статье «Грабеж».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что мужчина, вооружившись перцовым баллончиком ограбил пассажиров автомобиля ВАЗ-2107.

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