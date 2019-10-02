Активисты Петербурга начали борьбу с хостелами в жилых домах

В группе "Вконтакте" предложили вариант заявления, которое можно направить в прокуратуру, районную администрацию или ГЖИ в случае нарушения хостелом закона. Фото: https://vk.com/mytndvor

В группе "Вконтакте" предложили вариант заявления, которое можно направить в прокуратуру, районную администрацию или ГЖИ в случае нарушения хостелом закона. Фото: https://vk.com/mytndvor

Владельцы недвижимости в Центральном районе Северной столицы недовольны шумом от хостелов и подготовили инструкцию по борьбе с ними.

Публикация появилась в сообществе «Центральный район за комфортную среду обитания». Активисты опубликовали образец заявления, которое можно отправить в соответствующие госорганы в случае, если хостелы «не готовы на диалог».

Основной аргумент собственников квартир, по мнению которых хостелы нарушают порядок и тишину в подъезде, тот факт, что мини-гостиницы не имеют отдельного входа и, вероятно, не оснащены необходимым оборудованием.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что, в числе прочих, с 1 октября на территории России вступил в силу закон, запрещающий организовывать хостелы и гостиницы на территории жилых зданий.