Боярский с удовольствием поговорит с ГИБДД о нарушение ПДД

Народный артист Михаил Боярский намерен поговорить с работниками ГИБДД. Ранее его поймали за нарушением правил дорожного движения.

«Ничего не хочу оспаривать. Я планирую поговорить с работниками ГИБДД. С удовольствием это сделаю», — сказал Боярский корреспонденту Gazeta.SPb.

Он также отметил, что не намерен комментировать ситуацию в разговоре с журналистами. Так как представители прессы, по словам Боярского, не имеют никакого отношения к произошедшему.

«У меня имеется комментарий только к работника Госавтоинспекции, а не к журналистам», — подчеркнул артист.

Напомним, ГИБДД Петербурга начало проверку после публикации в СМИ видео, на котором Mercedes разворачивается и паркуется на встречной полосе для общественного транспорта. Из машины на кадрах выходит человек, похожий на Михаила Боярского. Ролик снят на пересечении Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы.