С начала года власти Петербурга расселили 2,5 тысячи коммуналок

Многие жители Петербурга до сих пор проживают в многокомнатных коммунальных квартирах. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Многие жители Петербурга до сих пор проживают в многокомнатных коммунальных квартирах. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

С января 2019 года в Северной столице улучшили жилищные условия более шести тысяч семей.

Расселение коммуналок — одна из ключевых проблем для Жилищного комитета. За прошедшие десять месяцев удалось расселить две с половиной тысячи коммунальных квартир. Еще две тысячи семей получили льготные выплаты на приобретение недвижимости. Такая статистика приводилась сегодня на заседании, посвященном городской жилищной политике.

Кроме того, по программе помощи молодым семьям выплаты получили трехсот семей. Более шестисот получили вспомогательные средства для погашения ипотечных кредитов.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что тридцати лучшим педагогам Северной столицы выплатят Правительственные премии по двести тысяч рублей в рамках наступающего Дня учителя, который празднуется 4 октября.