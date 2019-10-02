С начала года власти Петербурга расселили 2,5 тысячи коммуналок

С начала года власти Петербурга расселили 2,5 тысячи коммуналок
Многие жители Петербурга до сих пор проживают в многокомнатных коммунальных квартирах. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

С января 2019 года в Северной столице улучшили жилищные условия более шести тысяч семей.

Расселение коммуналок — одна из ключевых проблем для Жилищного комитета. За прошедшие десять месяцев удалось расселить две с половиной тысячи коммунальных квартир. Еще две тысячи семей получили льготные выплаты на приобретение недвижимости. Такая статистика приводилась сегодня на заседании, посвященном городской жилищной политике.

Кроме того, по программе помощи молодым семьям выплаты получили трехсот семей. Более шестисот получили вспомогательные средства для погашения ипотечных кредитов.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что тридцати лучшим педагогам Северной столицы выплатят Правительственные премии по двести тысяч рублей в рамках наступающего Дня учителя, который празднуется 4 октября.

жилищный комитет льготы новости политика расселение санкт-петербург
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Путин считает ошибкой использование доллара в качестве политического инструмента
Маршрутка столкнулась с иномаркой на Ораниенбаумском шоссе
В Новой Ладоге после драки с возлюбленной задержали мужчину
В Петербурге расширят программу оказания бесплатной медпомощи
С начала года власти Петербурга расселили 2,5 тысячи коммуналок
Полицейские подстрелили мигранта в погоне за росгвардейцами-взяточниками
Боярский с удовольствием поговорит с ГИБДД о нарушение ПДД
Челябинская пенсионерка три года платила по чужому кредиту