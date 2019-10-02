Более 20 петербургских школьников попали в больницу с кишечной инфекцией

Более 20 петербургских школьников попали в больницу с кишечной инфекцией
Часть школьников еще находится в больнице. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Московском районе Петербурга у школьников диагностировали кишечную инфекцию. Проверку по факту произошедшего начало региональное управление Роспотребнадзора.

Кишечную инфекцию обнаружили с 22 по 30 сентября у 21 ученика школы №508. Как сообщили в ведомстве, диагноз дизентерия поставили восьми детям, еще 11 – были госпитализированы в инфекционные стационары. К настоящему моменту на лечении остались шесть учащихся.

В результате проверки выяснилось, что у школы имеются санитарно-эпидемиологические нарушения требований при проведении уборки и дезинфекции классов и пищеблока. Кроме того, был нарушен питьевой режим школьников.

Грубые нарушения зафиксировали и на пищевом комбинате АО «КСП Юность», который организовывал питание в школе. Работа предприятия прекращена. Материалы дела направили в суд.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что в Госдуму внесли законопроект о питании в школах. Учеников должны будут обеспечить горячей едой.

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