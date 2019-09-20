В Госдуму внеси законопроект о горячем питании а школах

В Госдуму внеси законопроект о горячем питании а школах
Спикеры подчеркнули, что питание должно быть здоровым и разнообразным. Фото: pixabay.com

В Госдуму внесли законопроект об обязательном обеспечении школьников горячим питанием. Речь идет об учениках младших классов.

Инициаторами законопроекта стали спикеры Госдумы Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, а также руководители всех парламентских фракций.

Как сообщили РИА Новости, авторы отметили, что в законопроект не просто вводится понятие здорового питания, но и закрепляются его основные функции. Питания для учащихся должно быть качественным и безопасным.

Володин подчеркнул, что здоровье детей – приоритет для родителей и государства. А также добавил, что школьников будут обязаны обеспечить горячим питанием.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что в Роспотребнадзоре напомнили о поддержании необходимой температуры в детских учреждения. Предупреждение вызвано резким снижением температуры.

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В Госдуму внеси законопроект о горячем питании а школах