Петербургский суд закрыл ЛГБТ-сообщества «ВКонтакте» за пропаганду однополых отношений

Петербургская прокуратура обнаружила нарушения законодательства РФ в области размещения информации, размещенной к распространению на территории РФ.
Сотрудники установили, что группы в соцсети «ВКонтакте» пропагандируют нетрадиционную сексуальную ориентацию, информация о которой доступна детям. Административные иски в отношении сообществ поддержал Октябрьский районный суд города.
Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, заявления прокурора были удовлетворена.
Ранее в GazetaSPb сообщали от чего стоит беречь подростков. Эксперты рассказали, чего нужно опасаться. В исследовании приняли участие более четырех тысяч подростков.