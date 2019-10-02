Петербургский суд закрыл ЛГБТ-сообщества «ВКонтакте» за пропаганду однополых отношений

Петербургский суд закрыл ЛГБТ-сообщества &#171;ВКонтакте&#187; за пропаганду однополых отношений
Группы в "ВКонтаксте" уже удалены. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov-1

Петербургская прокуратура обнаружила нарушения законодательства РФ в области размещения информации, размещенной к распространению на территории РФ.

Сотрудники установили, что группы в соцсети «ВКонтакте» пропагандируют нетрадиционную сексуальную ориентацию, информация о которой доступна детям. Административные иски в отношении сообществ поддержал Октябрьский районный суд города.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, заявления прокурора были удовлетворена.

Ранее в GazetaSPb сообщали от чего стоит беречь подростков. Эксперты рассказали, чего нужно опасаться. В исследовании приняли участие более четырех тысяч подростков.

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