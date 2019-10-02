Путин не знает, что осталось в Украине

Путин не знает, что осталось в Украине
Путин рассказал о состоянии Украины. Фото: kremlin.ru

Президент уверен – страна находится в кризисе. Он заявил, что Зеленскому досталось «тяжелое наследие».

Об этом чтало известно сегодня, 2 октября. Обо всем сообщают РИА Новости, цитируя слова президента России Владимира Путина. Он, выступая на Российской энергетической неделе, прокомментировал взаимоотношения Москвы и Киева. Глава страны отметил, что сейчас в Украине непростые времена. Там, по его мнению, не осталось ни судостроения, ни авиации, а ракетостроение «практически закончило свое существование». Поэтому президенту Украины Владимиру Зеленскому предстоит непросто, ему досталось «тяжелое наследие».

«Но, прежде всего, ему надо решить вопрос, как будут развиваться отношения Украины с Донбассом», — заявил Владимир Путин.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Путин считает ошибкой использование доллара в качестве политического инструмента. По словам главы государства, правящие круги США «пилят сук, на котором сидят», и ни к чему хорошему это не приведет.

владимир зеленский владимир путин украина
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Семак назвал состав «Зенита» перед игрой с «Бенфикой»
Путин не знает, что осталось в Украине
Пассажирка такси пострадала от маневра водителя без российских прав в Пушкине
ГАТИ проверила содержание парковок в районах Петербурга
BMW улетел в припаркованные автомобили после столкновения с каршерингом в ...
В Петербурге в конце недели пойдет снег
В ЛНР и ДНР призвали Зеленского не вмешиваться в чужие дела
Смольный расселит три аварийных дома за 460 млн