Путин не знает, что осталось в Украине

Президент уверен – страна находится в кризисе. Он заявил, что Зеленскому досталось «тяжелое наследие».

Об этом чтало известно сегодня, 2 октября. Обо всем сообщают РИА Новости, цитируя слова президента России Владимира Путина. Он, выступая на Российской энергетической неделе, прокомментировал взаимоотношения Москвы и Киева. Глава страны отметил, что сейчас в Украине непростые времена. Там, по его мнению, не осталось ни судостроения, ни авиации, а ракетостроение «практически закончило свое существование». Поэтому президенту Украины Владимиру Зеленскому предстоит непросто, ему досталось «тяжелое наследие».

«Но, прежде всего, ему надо решить вопрос, как будут развиваться отношения Украины с Донбассом», — заявил Владимир Путин.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Путин считает ошибкой использование доллара в качестве политического инструмента. По словам главы государства, правящие круги США «пилят сук, на котором сидят», и ни к чему хорошему это не приведет.