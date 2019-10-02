Семак назвал состав «Зенита» перед игрой с «Бенфикой»

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Семак озвучил имена футболистов. Фото: "Зенит"

С первых минут на поле выйдут Азмун и Дриусси.

Главный тренер петербургского футбольного клуба объявил состав на матч с «Бенфикой». Список появился в официальном Twitter-аккаунте «Зенита» в преддверии долгожданной встречи.

В воротах встанет Андрей Лунев, а на поле сыграют: Бранислав Иванович, Дуглас Сантос, Ярослав Ракицкий, Игорь Смольников, Магомед Оздоев, Вильмар Барриос, Олег Шатов, Сердар Азмун, Артем Дзюба и Себастьян Дриусси. Уточняется, что «сине-бело-голубые» выйдут на поле в лазурной форме. Команды придут поддержать около 50 тысяч болельщиков – они уже собираются на трибунах, матч начнется в 10 часов вечера.

Напоминаем, что недавно «Зенит» играл с «Лионом», встреча завершилась со счетом 1:1. Главный тренер «Бенфики» переживает из-за предстоящей игры – он назвал наших футболистов достойными соперниками.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что «Зенит» оштрафован на 150 тыс. рублей за поведение фанатов на матче с «Локомотивом».

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