ГУП «ТЭК СПб» добился ареста имущества «СК Дальпитерстрой» на 158 миллионов

Нежилые помещения ООО «СК «Дальпитерстрой» арестовали судебные приставы. Застройщик задолжал ГУП «ТЭК СПб» за поставленную тепловую энергию.
Задолженность перед ТЭКом с марта 2016 года оказалась свыше 10 млн рублей. Кроме того, были назначены штрафные санкции за несвоевременную оплату — 2,7 млн рублей.
Для взыскания долга с застройщика предприятие обратилось в суд. В отношении СК «Дальпитерстрой» возбудили сводное исполнительное производство, в рамках которого были арестованы объекты недвижимости компании. В случае дальнейшего игнорирования выплат, арестованные площадки пойдут в счет долга. Их стоимость оценили в 158 млн рублей.
ООО «СК «Дальпитерстрой» является одной из крупнейших компаний города и области. За 20 лет работы застройщик возвел более 900 тыс. «квадратов».
Ранее в GazetaSPb сообщали, что гендиректор ГУП “ТЭК СПБ” намерен сделать предприятие современным и конкурентоспособным.