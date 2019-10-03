ГУП «ТЭК СПб» добился ареста имущества «СК Дальпитерстрой» на 158 миллионов

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Исполнительное производство возбудило Управление Федеральной службы судебных приставов по Ленобласти. Фото: Pixabay

Нежилые помещения ООО «СК «Дальпитерстрой» арестовали судебные приставы. Застройщик задолжал ГУП «ТЭК СПб» за поставленную тепловую энергию.

Задолженность перед ТЭКом с марта 2016 года оказалась свыше 10 млн рублей. Кроме того, были назначены штрафные санкции за несвоевременную оплату — 2,7 млн рублей.

Для взыскания долга с застройщика предприятие обратилось в суд. В отношении СК «Дальпитерстрой» возбудили сводное исполнительное производство, в рамках которого были арестованы объекты недвижимости компании. В случае дальнейшего игнорирования выплат, арестованные площадки пойдут в счет долга. Их стоимость оценили в 158 млн рублей.

ООО «СК «Дальпитерстрой» является одной из крупнейших компаний города и области. За 20 лет работы застройщик возвел более 900 тыс. «квадратов».

Ранее в GazetaSPb сообщали, что гендиректор ГУП “ТЭК СПБ” намерен сделать предприятие современным и конкурентоспособным.

ГУП «ТЭК СПБ» долг застройщик
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