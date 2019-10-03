Создатель «Северной долины» построит жилье у захоронений в Пушкине

В Пушкинском районе Петербурга планируется построить более 200 тыс. кв. метров жилья с видом на «Экспофорум». На территории возведут 13 домов по четыре этажа.

Проект заявлен компанией «Скандинавия девелопмент», принадлежащей Артуру Маркаряну. В городе он известен по запуску проектов «Северная долина» и реновации кварталов хрущевок, пишет АБН.

Построить жилье хотят на территории севернее и западнее Пулковского водохранилища. Девелопер собирается возвести 13 домов, два детсада, два спортивных клуба, ресторан и паркинг. Дома предназначены для 7 тыс. 579 человек.

Проект разделен на три очереди со сроками сдачи в 2022-2026 годах. Сейчас проходят публичные слушания по проекту планировки и межевания территории.

При проектировании пришлось учитывать ряд факторов. Рядом с будущими домами расположены санитарно-защитная зона, водоохранная зона, защитная парковая зона ГАО РАН (Пулковской обсерватории), два исторических захоронения и другие зоны. Спроектировать дома удалось им в обход, заверили авторы проекта.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Группа RBI планирует построить 30 тыс. кв. метров жилья на пересечении проспекта Большевиков и улицы Крыленко.