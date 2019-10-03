Школьник из Балашихи убил девочку из параллельного класса

В Московской области в подвале заброшенного дома нашли тело школьницы с пробитой головой. Труп обнаружили в среду, 2 октября, в городе Балашиха.
В результате оперативных мероприятий задержали 15-летнего подростка. Мальчика подозревают в убийстве школьницы, которая училась с ним в параллельном классе.
Как сообщили в ГСУ СК России по Московской области, уголовное дело было возбуждено по статье 105 УК РФ. Задержанный полностью признал вину в преступлении, отметив, что между ними был конфликт.
Школьник раскаивается в содеянном. Следователи ходатайствуют о том, чтобы ребенка заключили под стражу.
Ранее в GazetaSPb сообщали о найденном мальчике в тувинской тайге. Его искали пять дней.