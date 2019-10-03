Летний Дворец Петра I закрыли для посетителей до мая

Дворец Петра I в Летнем саду в Петербурге закрыли для посещений. Двери он откроет в начале мая 2020 года.

Продлить время работы Летнего дворца невозможно из-за температурного и влажностного режима, сообщили в Русском музее. Погода в городе не позволяет обеспечить сохранение памятника.

«Дворец закрыт до начала мая 2020. Ждём вас в летнем саду и других дворцах Русского музея!», — отмечается в сообщении музея.

Летний дворец Петра I построен в 1711–1712 годах по проекту архитектора Доменико Трезини. После кончины императора он никогда не перестраивался. В неизменном виде до наших дней сохранились планировка, внешний облик дворца и ряд архитектурных элементов, включая внутреннюю отделку Зеленого кабинета.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Русском музее 3 октября откроется выставка «Илья Репин. К 175-летию со дня рождения художника».