Бейонсе прошла обследование на выявление онкологии

Бейонсе прошла обследование на выявление онкологии
Результаты обследования не приводятся. Фото: Instagram beyonce

Известная американская певица Бейонсе прошла медобследование на выявление онкологических заболеваний. Такое решение было принято после того, как ее отец — продюсер Мэтью Ноулз — рассказал о своем диагнозе.

Он заявил в одной из передач, что врачи поставили ему страшный диагноз – рак груди. В прошлом сезоне продюсер перенес операцию. Все прошло успешно, теперь он проходит восстановление.

Как сообщает иностранный портал RTE, Мэтью Ноулз признался, что сразу сообщил о диагнозе близких. Он также добавил, что родные правильно отреагировали на новость – они пошли проверяться. Результате обследований не приводятся.

Ранее в GazetaSPb сообщали о рейтинге самых высокооплачиваемых певиц. Второе место заняла Бейонсе.

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