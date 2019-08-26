Forbes назвал имена самых высокооплачиваемых певиц

Первое место заняла Тейлор Свифт, которая смогла заработать 185 миллионов долларов.

Список опубликовало издание Forbes. Рейтинг самых высокооплачиваемых певиц возглавила Тейлор Свифт. Женщина смогла подняться на одну строчку после тура Reputation. Фанаты купили билетов на 226,1 миллиона долларов – событие назвали одним из самых кассовых в истории Америки. Неплохой доход певице принесло сотрудничество с лейблом Republic Records и продажа нового альбома Lover.

Второе место заняла Бейонсе, доход певицы издание оценило в 81 миллион долларов. Тройку лидеров замкнула Рианна – она отставала всего на пару десятков миллионов долларов.

В рейтинг также попали Кэтти Перри, Пинк, Ариана Гранде, Дженнифер Лопез, Леди Гага, Селин Дион и Шакира.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Forbes составил топ самых дорогих актрис в мире. Первое место заняла Скарлетт Йохансон, которая сыграла в последнем фильме «Мстители».