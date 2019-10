Москвич подал в суд на Apple за «доведение до гомосесуализма»

Житель российской столицы подал иск в суд с требованием компенсации морального вреда в размере одного миллиона рублей. Он утверждает, что Apple подтолкнула его к гомосексуализму.

Пресненский суд Москвы принял дело к рассмотрению. Мужчина рассказал, что несколько лет назад он воспользовался App Store для установки на свой смартфон приложения для операций с криптовалютой.

Этим летом неизвестные перечислили на его счет 69 GayCoins. При переводе они отправили ему сообщение «Don’t blame until you do that» («Не осуждай, не попробовав»). По словам истца, он прислушался к словам и буквально «погряз в однополых отношениях».

Мужчина отмечает, что из-за произошедшего его жизнь пошла под откос. По его мнению, к «нравственным страданиям» его привела компания Apple. Он требует от компании миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее GazetaSPb сообщала, что жители Калифорнии подали в суд на Apple и Samsung.